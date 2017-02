Usa: no deportazioni di massa, no uso esercito per immigrati

New York, 23 feb. (askanews) - "Non useremo l'esercito nella gestione dei problemi legati all'immigrazione. [...] Non ci sarà alcuna deportazione di massa". Lo ha detto il segretario per la sicurezza Interna degli Stati Uniti, John Kelly, in visita in Messico insieme al segretario di Stato americano, Rex Tillerson. Nelle settimane scorse la stampa Usa aveva fatto circolare la bozza di un documento interno dell'amministrazione Trump che valutava l'uso dell'esercito contro l'immigrazione illegale negli Stati Uniti.