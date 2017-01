Roma, 21 gen. (askanews) - L'immagine del National Mall, l'enorme distesa verde che separa il Campidoglio dal Lincoln Memorial di Washington, semivuoto durante il giuramento di Donald Trump, affiancata a quella della stessa zona piena di gente nel 2009 per l'inaugurazione di Barack Obama, ha fatto il giro del mondo. E causato qualche incidente diplomatico, come al Servizio Parchi del ministero degli Interni, che ha dovuto sospendere il suo account Twitter dopo che un suo dipendente l'ha usato per postare la foto, non molto lusinghiera per il nuovo capo dell'amministrazione Usa. A twittare la foto per primo era stato ieri il reporter del New york Times Binyamin Appelbaum. Una fonte del governo ha detto al Washington Post ha detto che è in corso un'indagine per capire se sia sia trattato di un "errore" o il gesto di un "hacker".