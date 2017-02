Washington, 21 feb. (askanews) - Almeno 11 centri ebraici in tutti gli Stati Uniti hanno ricevuto minacce di attentati bomba e sono stati evacuati ieri, nell'ultima ondata di attacchi da quando Donald Trump è diventato presidente. Secondo l'associazione del centri ebraici del Nord America Jcc gli episodi di questo genere sono stati 69, in 54 centri ebraici in 27 Stati e una provincia canadese. Ma tutte le minacce effettuate ieri, così come quelle nelle date del 9, 18 e 31 gennaio, si sono rivelate false, e i centri hanno ripreso senza intoppi la loro attività. L'FBI e la divisione diritti civili della Dipartimento della Giustizia stanno indagando sui fatti.

Intanto, secondo i media locali, oltre 100 tombe sono state danneggiate nel cimitero ebraico di St Louis, Missouri. "Nel weekend sconosciuti hanno rovesciato numerose pietre tombali monumentali nel cimitero" ha detto la polizia di University City, che non ha confermato il numero delle tombe danneggiate presso il cimitero Chesed Shel Emeth perchè sta ancora studiando i filmati della sorveglianza nell'ambito dell'indagine.

Il Southern Poverty Law Center, che segue l'estremismo negli Usa, ha rilevato che il numero dei gruppi che incitano all'odio è in crescita ed è ora vicino ai massimi storici, grazie all'ondata di "populismo di destra" scatenata dalla campagna elettorale presidenziale che ha "elettrizzato la destra radicale" e portato alla vittoria di Trump.

L'amministrazione Trump ha condannato l'accaduto. "L'odio e la violenza ispirata dall'odio non hanno posto in un Paese fondato sulla promessa della libertà individuale" ha detto un funzionario dell'amministrazione. "Il presidente ha abbondantemente chiarito che queste azioni sono inaccettabili".

La figlia di Trump, Ivanka, convertita all'ebraismo e in prima linea nell'organizzazione della Casa Bianca con il marito Jared Kushner, ha subito condannato le minacce. "L'America è una nazione costruita sul principio della tolleranza religiosa. dobbiamo proteggere i nostri luoghi di culto e i nostri centri religiosi. #JCC" ha twittato.

(fonte Afp)