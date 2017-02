Usa, mille firme di diplomatici contro Trump su immigrazione

Dopo che Casa Bianca aveva detto "chi non è d'accordo se ne vada"

Roma, 1 feb. (askanews) - Sono mille i funzionari del Dipartimento di Stato Usa che hanno firmato un memorandum che esprime contrarietà all'ordine esecutivo del presidente Donald Trump sul bando agli ingressi da sette Paesi islamici. Il memorandum è stato distribuito ieri su un apposito "canale del dissenso" del ministero, che consente ai dipendenti di esprimere opinioni divergenti dal quelle delle alte gerarchie, dopo che lunedì il capo ufficio stampa della Casa Bianca Sean Spicer aveva suggerito che chi tra i diplomatici non è d'accordo con la direttiva di Trump se ne può andare.

Una velata minaccia che ha fatto infuriare i deputati democratici, i quali hanno chiesto alla Casa Bianca di garantire che non ci saranno ritorsioni. Se è possibile che le parole di Spicer abbiano convinto qualche dipendente degli Esteri a non aggiungere il suo nome, è invece probabile che proprio la presa di posizione così dura della Casa Bianca abbia incoraggiato molti a firmare. Il "canale del dissenso" al ministero rappresenta una modalità protetta sul piano legale per i dipendenti di esprimere critiche alla politica estera della leadership.

L'ordine esecutivo di Trump sospende l'accoglienza dei rifugiati e ferma l'ingresso di immigrati legali da sette Paesi a maggioranza musulmana. Il provvedimento ha causato panico e caos negli aeroporti statunitensi, dove molti viaggiatori, tra cui persone in possesso di permessi di soggiorno permanenti negli State, sono sono rimasti bloccati. Ma non solo, ha scatenato proteste di piazza in molte città degli Usa e anche all'estero.

Il "canale del dissenso" ha le sue radici nell'epoca della guerra in Vietnam. Dovrebbe essere confidenziale, ma bozze del memorandum sono circolate sulla stampa nei giorni scorsi. In una di queste bozze i diplomatici sostengono che l'ordine minaccia la sicurezza nazionale Usa perchè aliena alcuni importanti alleati musulmani.

Al dipartimento di Stato spiegano che il canale del dissenso trasmette quatto o cinque memorandum l'anno. Negli ultimi anni della presidenza Obama una lettera di dissenso ad esempio sollecitava gli Usa ad agire sul piano militare contro il regime di Bashar al Assad per porre fine alla guerra civile in Siria.