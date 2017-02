Usa, militari chiedono a Trump di non ridurre budget a diplomazia

Washington, 28 feb. (askanews) - Più di 120 membri di alto livello delle forze armate statunitensi in pensione hanno chiesto al presidente Donald Trump di non ridurre il budget destinato alla diplomazia e agli aiuti allo sviluppo: lo ha annunciato la Cnn, dopo la proposta dell'inquilino della Casa bianca di aumentare le spese per la Difesa e ridurre drasticamente quelle per altre agenzie federali.

I fondi per il dipartimento di Stato sono "essenziali per garantire la sicurezza degli Stati Uniti", hanno scritto generali e ammiragli in una lettera citata dalla Cnn e indirizzata ai leader del Congresso, a due responsabili del gabinetto Trump e al suo consigliere per la Sicurezza nazionale.

Le varie agenzie di aiuto allo sviluppo "sono cruciali per prevenire i conflitti e mettere in pericolo il meno possibile i nostri uomini e donne in uniforme", hanno insistito i firmatari, tra cui il generale in pensione David Petraeus, ex direttore della Cia, e James Stavridis, ex comandante supremo delle forze Nato.

(fonte afp)