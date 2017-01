Usa, Mattis: la Russia ha scelto di essere nostro avversario

New York, 12 gen. (askanews) - La Russia "ha scelto di essere un avversario strategico. Sono un avversario in aree fondamentali". A dirlo è stato il generale James Mattis, aprendo la sua audizione alla commissione delle Forze armate del Senato per la sua conferma come segretario alla Difesa dell'amministrazione Trump.

Mattia, finora, è apparso molto scettico sui futuri rapporti con la Russia, al contrario del presidente eletto, Donald Trump. In precedenza, aveva detto che "Putin sta cercando di fare a pezzi la Nato". Mattis, interpellato sugli insediamenti israeliani nei Territori occupati e sulla recente decisione dell'amministrazione Obama di astenersi su una risoluzione di condanna delle colonie israeliane al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha preferito non rispondere, dicendo di voler studiare meglio il caso.