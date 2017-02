Usa, Mattis: Iran è più grande stato che sostiene terrorismo

Il segretario di stato americano è in visita a Tokyo

Tokyo, 4 feb. (askanews) - L'Iran è lo stato che garantisce il sostegno più importante al terrorismo. Lo ha denunciato il segretario della Difesa americano James Mattis, in visita a Tokyo, a poche ore dalle sanzioni contro Teheran imposte dal presidente Donald Trump.

"Per quanto riguarda l'Iran, è il più grande stato che sostiene il terrorismo al mondo", ha dichiarato nel corso di una visita a Tokyo il capo del Pentagono. Che ha aggiunto di non vedere al momento la necessità di rafforzare il numero dei militari americani in Medio Oriente.

(fonte AFP)