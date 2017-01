Usa, Mattis chiama Pinotti: grazie Italia, loda carabinieri

New York, 31 gen. (askanews) - Dall'amministrazione Trump arrivano i primi segnali di apprezzamento per il ruolo dell'Italia su più fronti, Libia in primis. Su questo c'è continuità con il governo di Barack Obama, che ha sempre considerato il nostro Paese come uno degli "alleati più stretti e più forti" degli Stati Uniti.

Ieri il segretario alla Difesa James Mattis ha avuto la sua prima conversazione telefonica con la controparte italiana Roberta Pinotti per "discutere della forte partnership" tra le due nazioni nel campo della difesa. Il primo ex generale a guidare il Pentagono dagli anni '50 del secolo scorso, ha ringraziato Pinotti per la "leadership e i contributi in Libia, Iraq e Afghanistan e nel rendere sicuro il fianco meridionale dell'Europa".

Come spiegato in una nota diffusa da Jeff Davis, portavoce del Pentagono, Mattis ha "lodato la professionalità, le competenze e la compassione delle forze italiane sul campo" dicendo che "le forze italiane rappresentano il meglio che l'Italia ha da offrire". A questo proposito il numero uno della Difesa Usa ha citato i carabinieri, che stanno svolgendo "un lavoro importante di stabilità e training in molti teatri". Mattis intende consultarsi "a stretto contatto" con l'Italia su questioni di sicurezza di "mutua preoccupazione, specialmente la Libia". Mattis e Pinotti, conclude la nota del Pentagono, si aggiorneranno all'incontro dei ministri della Difesa dei Paesi Nato in calendario a febbraio.

Per Mattis inizia oggi il primo viaggio da segretario alla Difesa. Parte per un viaggio di quattro giorni in cui prima sarà in Corea del Sud e dal 3 febbraio a Tokyo (Giappone). In entrambe i casi incontrerà i rispettivi ministri alla Difesa, anche per "sottolineare l'impegno degli Stati Uniti verso le alleanze durature" con i due Paesi e per "rafforzare la cooperazione sulla sicurezza tra Giappone e Corea del Sud".