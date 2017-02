Usa, maratona Dem al Senato per fermare DeVos ministra Educazione

Seduta fiume in corso da ieri, voto su miliardaria in bilico

Roma, 7 feb. (askanews) - I senatori democratici Usa hanno scelto di non andare a letto stanotte per restare in aula a ribadire la loro contrarietà a Betsy DeVos, miliardaria paladina delle scuole private scelta da Donald Trump per guidare il ministero dell'Educazione. I repubblicani dal canto loro minacciano di tenere la seduta aperta finchè non verranno confermati quattro dei candidati di Trump al governo, fermi da giorni tra i rinvii promossi dall'opposizione democratica.

Dopo aver fatto appello ad ogni cavillo procedurale per rinviare la conferma di DeVos, ieri i democratici hanno scelto di dedicare le ultime 24 ore prima del voto a ripetere tutti i motivi per cui la signora non è adatta a ricoprire un ruolo ministeriale. I repubblicani però li hanno subito sfidati, per bocca del senatore texano John Cornyn, che ha detto che la seduta non chiuderà, probabilmente fino a sabato, finchè non verranno approvate le nomine di DeVos, del senatore dell'Alabama Jeff Sessions, del deputato georgiano Tom Price alla Sanità e di Steven Mnuchin al Tesoro.

Per bocciare la nomina di DeVos, finanziatrice repubblicana senza alcuna esperienza di scuole pubbliche e protagonista di una pessima performance in commissione, ai democratici manca un solo voto. Due senatrici repubblicane hanno annunciato pubblicamente che voteranno contro DeVos: l'aula è così divisa 50-50, ma il vicepresidente Mike Pence potrà esprimere il suo voto, garantendo la nomina della miliardaria. Sarebbe la prima volta nella storia Usa che serve il voto di un vicepresidente per confermare un ministro. Il voto è atteso attorno alle 18 italiane di oggi.

Ma che ce la faccia o meno, la DeVos ha già sollevato una levata di scudi a livello nazionale senza precedenti: la sua parodia è finita sabato alla trasmissione satirica Saturday Night Live, i centralini e le mail del Campidoglio sono intasate dagli elettori che esprimono le loro proteste, ci sono state manifestazioni contro DeVos a Washington e la sua nomina è stata oggetto di critiche anche da parte dei cittadini e della stampa del suo stato natale, il Michigan.

Paradossalmente, le critiche contro di lei riecheggiano quelle degli oppositori contro il neoeletto presidente degli Stati uniti Donald Trump. Innanzitutto l'inesperienza: DeVos a sarebbe il primo ministro dell'Educazione a non aver mai frequentato una scuola pubblica e a non averci mai mandato i figli. Inoltre la signora nelle sue audizioni al Senato non è stata in grado di riconoscere termini educativi e ha detto di essere favorevole alle armi nei campus scolastici per proteggere gli studenti dagli orsi. E' contro i sindacati degli insegnati e fiera sostenitrice delle scuole private.

Poi i soldi: DeVos è miliardaria è ha finanziato generosamente il partito repubblicano, compresi i senatori che voteranno sulla sua nomina, tra cui il capogruppo Mitch McConnell. Nelle sue audizioni DeVos ha detto che è "possibile" che la sua famiglia negli anni abbia dato 200 milioni al partito repubblicano. Infine il plagio: nelle sue risposte scritte al questionario del Senato avrebbe copiato parola per parola quelle di Vanita Gupta capo del dipartimento diritti civili del Dipartimento della Giustizia, sotto l'amministrazione Obama.