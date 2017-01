Usa, Malala: "Ho cuore a pezzi", Trump non volti spalle a siriani

New York, 28 gen. (askanews) - "Ho il cuore a pezzi": con queste parole Malala Yousafzai, premio Nobel per la Pace, ha commentato il decreto firmato dal presidente americano Donald Trump con cui è stato sospeso per quattro mesi il programma di accoglienza dei rifugiati ed è stato bloccato a tempo indefinito l'ingresso negli Stati Uniti dei siriani.

"Ho il cuore a pezzi nel vedere il presidente Trump chiudere la porta a bambini, madri e padri in fuga da violenza e guerra ... ho il cuore a pezzi nel vedere l'America voltare le spalle al suo fiero passato di accoglienza a rifugiati e migranti", ha detto la 19enne pachistana che nel 2012 venne presa di mira dai talebani per il suo aperto sostegno al diritto all'istruzione delle bambine.

"Ho il cuore a pezzi nel vedere i bambini siriani, che soffrono da sei anni per una guerra di cui non sono responsabili, obiettivo di discriminazione. In questi tempi di incertezza e inquietudine nel mondo, chiedo al Presidente Trump di non voltare le spalle ai bambini più vulnerabili e alle famiglie", è stato l'appello di Malala. (fonte Afp)