Usa, legami tra Flynn e la Russia? Trump lo sapeva da settimane

New York, 14 feb. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump era stato informato settimane fa che il suo consigliere per la sicurezza nazionale, Michael Flynn, non aveva detto la verità in merito alle sue interazioni con l'ambasciatore russo in Usa. Dopo avere concluso che di lui non si poteva fidare, l'inquilino della Casa Bianca ha chiesto le sue dimissioni, arrivate ieri notte dopo meno di un mese. E' quanto ha spiegato oggi il portavoce del Commander in chief, Sean Spicer.

Durante il consueto incontro con la stampa, Spicer ha detto che il team di Trump ha "analizzato e valutato la questione quotidianamente cercando di trovare la verità". Sebbene non ci sia stata una violazione della legge, ha aggiunto Spicer, Flynn non era più considerato una persona di cui fidarsi.

"Il venire meno del livello di fiducia come risultato di questa situazione e di una serie di incidenti dubbi ha portato il presidente a chiedere al generale Flynn di dimettersi", ha dichiarato Spicer. Flynn ha ammesso di avere fornito "informazioni incomplete" su una telefonata tra lui e l'ambasciatore Sergey I. Kislyak alla fine dello scorso dicembre e riguardante sanzioni Usa contro la Russia. In precedenza aveva negato di avere avuto alcuna conversazione significativa.