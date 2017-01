Roma, 22 gen. (askanews) - La strada verso la poltrona di Segretario di stato americano si fa in discesa per l'ex numero uno di ExxonMobil, Rex Tillerson. Oggi due senatori repubblicani di grande peso come John McCain e Lindesy Graham hanno sciolto la riserva e annunciato che voteranno in suo favore. In precedenza i due,avevano espresso scetticismo sul nome di Tillerson, a causa dei suoi legami con la Russia di Putin, riporta il Washington Post.

"Dopo un'attenta considerazione e una lunga discussione con Tillerson, abbiamo deciso di sostenere la sua candidatura a diventare Segretario di stato", hanno scritto i due senatori, considerati due falchi fra i repubblicani. "Nonostante nutriamo ancora delle perplessità per il suo trascorsi accordi con il governo russo e con il presidente Vladimir Putin, riteniamo che Tillerson possa essere effettivamente un efficace difensore degli interessi americani".