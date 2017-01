Roma, 20 gen. (askanews) - E' la fotografia della marcia a Selma, in Alabama, a chiudere l'amministrazione di Barack Obama sull'account Twitter ufficiale della Casa Bianca, con il messaggio "Yes we can. Yes we did. Grazie per aver partecipato negli ultimi otto anni".

La foto ritrae la First Family durante la marcia tenuta il 7 marzo 2015 sul ponte Edmund Pettus, a Selma, in occasione del 50esimo anniversario delle marce per i diritti civili degli anni '60 da Selma a Montgomery. L'immagine è stata pubblicata mentre è in corso la cerimonia di insediamento di Donald Trump.