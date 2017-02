Usa, Jodie Foster contro Trump: "E' il momento di resistere"

Roma, 25 feb. (askanews) - Jodie Foster e Michael J Fox hanno invitato a opporsi alle politiche di "esclusione e divisione" del presidente Donald Trump, intervenendo a un raduno tenuto ieri a Los Angeles, a due giorni dalla cerimonia degli Oscar, che ha riunito circa 1.500 persone.

Prendendo la parola alla manifestazione "United Voices" organizzata davanti alla sede di Beverly Hills della United Talent Agency, Foster ha ammesso di non sentirsi "a proprio agio ad usare la mia fama", ma "questo è un anno diverso, ed è il momento di farsi avanti, è il momento di impegnarsi". "Non importa per chi si è votato, rosso o blu, non importa se si è bianchi, neri o marroni o di tutti i colori dell'identità arcobaleno, questo è il nostro momento per resistere - ha aggiunto la star, citata dal Los Angeles Times - è il nostro momento per farci avanti e fare domande. E' il nostro momento per dire ai rappresentanti eletti di fare il loro lavoro".

Da parte sua Michael J Fox, diventato cittadino americano circa 20 anni fa, ha dichiarato che voltare le spalle agli immigrati è "un assalto alla dignità umana", dicendosi "orgoglioso di essere qui a sostegno dei valori e dei principi che ammiro".

Durante la manifestazione è stato mostrato un videomessaggio del regista iraniano Asghar Farhadi, candidato all'Oscar nella categoria miglior film straniero, che ha confermato che non parteciperà alla cerimonia in segno di protesta contro l'ordine esecutivo emesso da Trump il mese scorso che vieta l'ingresso negli Usa ai cittadini di sette Paesi a maggioranza musulmana, tra cui l'Iran.