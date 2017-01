Usa-Italia, Alfano: ho speranza nell'amministrazione Trump

New York, 10 gen. (askanews) - "Ho speranza nella nuova amministrazione Trump". Lo ha detto il ministro degli esteri, Angelino Alfano, parlando con i giornalisti a margine del suo intervento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York. "Non ho espresso giudizi preventivi nel corso della campagna elettorale - ha continuato Alfano - e adesso mi auguro che sia una grande amministrazione che lavori per la pace e per lo sviluppo".