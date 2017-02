Per la festa dei presidenti protesta "not my presidents day"

New York, 21 feb. (askanews) - Migliaia di persone hanno manifestato contro il presidente Donald Trump a New York e in diverse altre città degli Stati Uniti in occasione del "Presidents Day", la festività in onore dei presidenti americani, con lo slogan "not my presidents day".

Al grido "Non è il mio presidente", circa 10.000 manifestanti, secondo una stima non ufficiale della polizia, si sono radunati nei pressi del Trump International Hotel di New York, vicino Central Park. Manifestazioni si sono tenute anche a Los Angeles, Chicago, Atlanta e Washington.

"Obbedisco al presidente Trump perchè è il nostro presidente, ma non sono obbligato a essere d'accordo con le sue politiche - ha detto Qamar Khan, 26 anni, studente pachistano di medicina - siamo musulmani. Noi vogliamo diffondere il messaggio di pace e amore, il vero islam".

Barbara, 70 anni, si è invece detta "preoccupata" per il rischio che vengano smantellate le istituzioni democratiche americane: "Io amo questo paese. Io amo le nostre istituzioni e voglio che rimangano forti". (fonte Afp)