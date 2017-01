Washington, 21 gen. (askanews) - Decine di migliaia donne hanno cominciato fin dalle prime ore del mattino a occupare l'area antistante il National Mall a Washington per prepararsi a manifestare contro il neo presidente americano Donald Trump. Questa "Marcia delle donne" è considerato l'appuntamento clou delle proteste cominciate già una settimana fa contro l'insediamento del tycoon americano alla Casa Bianca. Insieme a mariti, compagni e figli, le manifestanti sono arrivate nella capitale Usa dai quattro angoli del Paese, a bordo di autobus, treni e aerei. Gli organizzatori della marcia, che originariamente avevano chiesto l'autorizzazione per 200.000 persone, hanno detto oggi di aspettarsi almeno mezzo milione di partecipanti, un numero potenzialmente superiore alla folla che ieri ha assistito al giuramento del 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. I cappellini rosa che indossano molte delle partecipanti sono stati battezzati "pink pussyhats", allusione alle volgari parole colte da una registrazione diffusa durante la campagna elettorale in cui Trump afferma di afferrare le donne "per la figaa", (grabbing women's "pussies").

Le cantanti Katy Perry e Cher, l'attrice Scarlett Johansson hanno annunciato la loro partecipazione alla manifestazione. La "Marcia delle donne" si vuole un "movimento nato su impulso delle donne che riunirà persone di tutti i sessi, le età, le razze, le culture e le etichette politiche", in nome della "umanità condivisa", della "resistenza" e della "libertà". Nel dettaglio, l'iniziativa è sostenuta da decine di organizzazioni progressiste i cui valori sono all'antitesi di quelli del nuovo presidente americano. Vi hanno aderito difensori dei diritti civili, immigrati, musulmani, militanti per l'ambiente, per l'aborto, per la contraccezione, per le droghe leggere, femministe, pacifisti, omosessuali, ecc. La marcia è appoggiata ufficialmente anche da Amnesty International e Planned Parenthood, la più grande rete di consultori familiari degli States. Le organizzatrici hanno annunciato circa 300 "marce sorelle" in altre città del Paese fra cui New York, Boston, Los Angeles e Seattle, e anche fuori degli Stati Uniti.