New York, 20 gen. (askanews) - Un vestito a maniche corte, rosso scuro e con una cintura sottile nera che richiama il bordo del collo e delle maniche. E' quello che ha scelto di indossare Michelle Obama per il suo ultimo giorno da first lady. E su Twitter c'è chi ha subito notato una certa ironia nel quadretto scattato dai fotografi quando Michelle e Barack hanno accolto alla Casa Bianca Melania e Donald Trump: il presidente uscente indossa una cravatta blu (il colore del partito democratico) che richiama le tonalità del vestito alla Jackie dell'ex modella slovena; Michelle vestita di rosso si abbina invece al colore (dalle tonalità però più brillanti) della cravatta del miliardario di New York. Un segno di una sintonia, anche se forzata?

Gli internauti sono spietati: "Rispetto a Melania [Michelle] sembra sia andata a comprare il vestito da Walmart", una catena retail non certo famosa per l'abbigliamento in vendita. E ancora: "Grazie al cielo Michelle Obama non ha vestito Melania". E c'è chi consiglia alla first lady uscente di cambiarsi d'abito e modificare l'acconciatura (capelli raccolti, come Melania) prima della cerimonia al Campidoglio.