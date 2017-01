Usa, i sindaci delle "città santuario" si ribellano a Trump

New York, 26 gen. (askanews) - I sindaci democratici di alcune delle maggiori città statunitensi sono pronti a combattere in tribunale contro l'ordine esecutivo firmato ieri dal presidente Donald Trump, che toglie i fondi federali alle 'sanctuary cities', ovvero le città che proteggono gli immigrati irregolari e non collaborano con le autorità federali. A guidare il gruppo è il primo cittadino di New York, Bill de Blasio, che ha assicurato che "difenderemo tutta la nostra gente, a prescindere dalla provenienza e dallo status". Secondo de Blasio, "l'ordine esecutivo è vago e in qualche modo contraddittorio".

A Chicago, il sindaco Rahm Emanuel ha dichiarato: "Voglio essere chiaro: resteremo una città santuario; non ci sono stranieri tra noi. Che tu venga dalla Polonia o dal Pakistan, dall'Irlanda o dall'India o Israele, dal Messico o dalla Moldavia, il Paese da dove arrivò mio nonno, tu sei il benvenuto a Chicago per perseguire il sogno americano".

Non è chiaro fin dove si estendano gli eventuali tagli ai fondi, scrive il New York Times. Nell'attuale anno fiscale, New York dovrebbe ricevere 8,8 miliardi di dollari in fondi federali per vari programmi, tra cui quelli per istruzione e trasporti; secondo le autorità di New York, il potere del presidente di bloccare i fondi federali è limitata. I fondi più vulnerabili sembrano essere quelli dal dipartimento di Giustizia e da quello della Sicurezza interna, ma trattandosi di soldi per la lotta contro il terrorismo sembra improbabile che possano essere tagliati.

"La retorica non si sposa con l'autorità legale" ha detto Peter Markowitz, direttore dell'Immigration Justice Clinic alla Benjamin Cardozo School of Law di New York. "Infatti, il presidente ha un potere molto limitato" per togliere i fondi. Markowitz ha citato anche una sentenza della Corte Suprema del 2012, secondo cui il Congresso non può porre delle condizioni per costringere gli Stati o le autorità locali a partecipare a programmi federali contro la loro volontà. In altre parole, ha detto Markowitz, "non puoi dire 'se non usi i tuoi poliziotti contro i migranti irregolari non riceverai soldi per i tuoi ospedali'. Non puoi imporre condizioni che sono totalmente non collegate".

Secondo l'Immigrant Legal Resource Center, ci sono almeno 39 città e 364 contee che, seppur in modo diverso, proteggono gli immigrati irregolari.