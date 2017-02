Usa: Gorsuch, attacchi di Trump a magistratura "demoralizzanti"

Roma, 9 feb. (askanews) - Critiche dall'uomo scelto dal presidente per la Corte Suprema Gli attacchi al sistema giudiziario fatti da Donald Trump sono "demoralizzanti e scoraggianti". Lo ha detto Neil Gorsuch, il giudice scelto dal presidente degli Stati Uniti per la Corte Suprema e la cui nomina deve essere approvata dal Senato. Anche se conservatore, Gorsuch prende dunque le distanze dal presidente americano per le critiche legate ai giudici chiamati in causa nelle battaglie legali riguardanti l'ordine esecutivo che ha sospeso gli ingressi in Usa di rifugiati e cittadini di sette nazioni a maggioranza musulmana.

Prima Trump se l'era presa con quello che ha chiamato il "cosiddetto giudice" federale di Seattle (Stato di Washington), James Robart, che venerdì 3 febbraio aveva ordinato l'alt termporaneo al decreto controverso. Poi ha definito "vergognosa" l'udienza di martedì 7 febbraio della Corte d'Appello di San Francisco, chiamata a decidere sulla bontà della mossa dello stesso Robart. Secondo lui i tre giudici coinvolti nella decisione non sono stati capaci di afferrare concetti che nemmeno uno "studente cattivo di una scuola superiore avrebbe compreso".

Le parole dell'uomo che potrebbe prendere il posto lasciato scoperto nel massimo organo giudiziario degli Stati Uniti dalla morte di Antonin Scalia (avvenuta quasi un anno fa) sono state confermate alla stampa americana dal team di senatori preposto ad esaminare e ratificare la sua nomina. Il loro meeting è avvenuto a porte chiuse e tra di loro c'era Richard Blumenthal, democratico del Connecticut. Blumenthal avrebbe chiesto a Gorsuch un'opinione in merito ai recenti commenti di Trump.

"Ha detto che gli attacchi sono stati demoralizzanti e scoraggianti: queste le sue parole", ha poi riferito Blumenthal in una conference call con la stampa citata dal Wall Street Journal. "Penso che abbia un dovere nei confronti del popolo americano: far conoscere in maniera esplicita e inequivocabile il suo punto di vista", ha aggiunto il senatore. Secondo il Wsj, uno degli obiettivi dei democratici durante il procedimento che porterà all'eventuale conferma della sua nomina è far prendere a Gorsuch una posizione che sia critica verso il presidente e ribadisca l'indipendenza del sistema giudiziario.