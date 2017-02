Usa, gli Obama scrivono memorie, asta record per i diritti

Ft: vale 60 mld Usd, cifra senza precedenti per ex presidente Usa

New York, 28 feb. (askanews) - Nel mondo dell'editoria c'è fermento per accaparrarsi l'affare dell'anno: la pubblicazione di due libri che Barack e Michelle Obama stanno scrivendo separatamente ma di cui vogliono vendere congiuntamente i diritti. Stando a fonti del Financial Times, l'asta per i diritti ha raggiunto i 60 miliardi di dollari, una cifra record per memorie legate a un presidente americano.

Ad essere interessati sono editori come Penguin Random House, che ha già pubblicato tre libri del 44esimo presidente Usa e che sembra in pole position, ma anche HarperCollins, parte di News Corp ossia della galassia di Ruper Murdoch. Secondo il Ft, anche Macmillan e Simon & Schuster, controllata da Cbs, sembrano non voler perdere l'affare.

Knopf, parte di Penguin Random House, aveva pagato 15 milioni di dollari per i diritti del libro di memorie "My Life" scritto da Bill Clinton nel 2004, quando lasciò la Casa Bianca. George W. Bush, predecessore di Obama, si stima che abbia incassato 10 milioni di dollari con "Decision Points", pubblicato da Crown.