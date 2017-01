Usa, gemelle Bush scrivono a Malia e Sasha: sbagliate, ora potete

Roma, 13 gen. (askanews) - "Una sera fredda di novembre di otto anni fa...", così comincia una lunga e appassionata lettera scritta dalle due gemelle Bush alle giovani Malia e Sasha Obama, in procinto di lasciare la Casa Bianca.

"Una fredda sera di novembre di otto anni fa, vi abbiamo accolte sui gradini della Casa Bianca (...) In otto anni avete fatto così tanto e avete visto così tante cose!", scrivono le due 35enni Jenna e Barbara, nella lettera pubblicata sul sito internet di Time Magazine. "Eravate due bambine e vi abbiamo visto diventare delle fantastiche ragazze, semplicemente, con grazia".

"Adesso entrerete in un altro club esclusivo, quello degli ex First Children, una posizione per la quale non sono stati scritti manuali". Per questa ragione Jenna e Barbara Bush si permettono di dare un consiglio alle più giovani Malia (18 anni) e Sasha (15 anni): "Adesso scriverete la storia della vostra vita, che va oltre l'ombra dei vostri famosi genitori, pur serbando sempre l'esperienza vissuta in questi otto anni.

"Godetevi il college. Come tutti sanno, noi lo abbiamo fatto. Non avrete più il peso del mondo sulle vostre giovani spalle. Esplorate le vostre passioni. Imparate chi siete davvero. Fate degli errori, potete permettervelo (...) Ascoltate il vostro cuore".

Jenna e Barbara Bush sono cresciute in Texas e hanno terminato il liceo nel 2000, anno dell'elezione alla presidenza del padre, George W. Bush, che ha svolto due mandati alla Casa Bianca prima dell'arrivo di Barack Obama nel 2008. Durante i loro anni universitarie sono state protagoniste di alcuni episodi di poco conto legati al consumo di alcol che hanno fatto la gioia delle riviste di gossip.