Usa-Gb, premier May farà visita a Trump in primavera

Roma, 6 gen. (askanews) - La premier britannica Theresa May andrà negli Stati Uniti per incontrare il presidente eletto Donald Trump in primavera, lo ha confermato Downing Street, scrive il Telegraph aggiungendo che la premier ha già inviato negli Usa due dei suoi alleati più vicini per discutere con i consiglieri del miliardario.

La missione segreta si è svolta dopo che Trump aveva suggerito apertamente su Twitter che Nigel Farage sarebbe dovuto essere l'ambasciatore britannico a Washington, un'ipotesi subito bloccata da Londra. Fiona Hill e Nick Timothy, responsabili dello staff della May, sono volati a New York e Washington a metà di dicembre, secondo Bloomberg.

"Nel corso della seconda telefonata con il presidente eletto Trump, la premier ha suggerito che sarebbe stato positivo un incontro tra i due staff. Il presidente eletto Trump - ha aggiunto Downing Street - ha concordato che sarebbe stato utile. Siamo lieti di esserci riusciti e la premier farà visita al nuovo presidente in primavera".