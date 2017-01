Usa, Fbi: non esclusa pista terrorismo per sparatoria in Florida

Miami, 7 gen. (askanews) - Le autorità americane non hanno ancora escluso alcuna pista per la sparatoria avvenuta ieri all'aeroporto di Fort Lauderdale, in Florida, costata la vita a cinque persone e il ferimento di altre otto.

Esteban Santiago, l'ex soldato della Guardia nazionale di 26 anni arrestato ieri nello scalo, è stato interrogato per ore. "Abbiamo terminato l'interrogatorio del sospetto, che resta detenuto nella prigione della contea di Broward", ha detto George Piro, agente della polizia federale (Fbi), in una conferenza stampa. "Abbiamo interrogato circa 175 testimoni, abbiamo recuperato registrazioni video, prove sul posto e continueremo a indagare su tutte le piste possibili. Non escludiamo nulla - ha aggiunto - per il momento continuiamo a esaminare la pista terroristica come potenziale motivazione per questo attacco".

Secondo l'agente, Esteban Santiago ha rispettato tutte le procedure legali previste per il trasporto della sua arma, una pistola semiautomatica di 9 millimetri. L'ex militare arrivava dalla città di Anchorage, in Alaska, e ha aperto il fuoco nella zona del ritiro bagagli all'arrivo a Fort Lauderdale. L'uomo non era in nessuna lista di interdizione di volo e, stando ai primi elementi dell'inchiesta, non avrebbe avuto alcun litigio con altri passeggeri prima di aprire il fuoco. "Sembra che abbia agito da solo, ma come ho detto, siamo solo all'inizio delle indagini", ha ammonito Piro.

Stando a quanto riferito dai familiari, il 26enne aveva problemi mentali. Lo scorso novembre si era recato in un ufficio dell'Fbi ad Anchorage e aveva dichiarato agli agenti che un'agenzia d'intelligence americana lo stava controllando e che lo forzava a guardare video dello Stato Islamico (Isis), aggiungendo di sentire delle voci. Contattata dalla Cnn, una zia di Santiago ha dichiarato che era tornato cambiato dopo una missione in Iraq, nel 2011. "La sua testa non stava bene - ha detto Maria Ruiz Rivera - a volte sembrava normale, ma altre volte sembrava perso".

"E' cambiato dopo l'Iraq - ha aggiunto la donna - parlava di tutta la distruzione e della morte dei bambini. Aveva visioni tutto il tempo". (con fonte Afp)