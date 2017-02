Usa, domestica illegale inguaia candidato ministro Lavoro

Roma, 7 feb. (askanews) - L'amministratore delegato di una grande catena di fast food scelto dal presidente Usa Donald Trump per guidare il dipartimento del Lavoro ha assunto come domestica un'immigrata illegale. La notizia, pubblicata ieri dall'Huffington Post, è stata confermata dallo stesso Andrew Puzder, già preso di mira dopo la sua nomina per violazioni delle norme sui salari presso la sua azienda, le sue posizioni sul salario minimo e l'utilizzo di pubblicità giudicate degradanti per le donne.

In un comunicato Puzder ha affermato di non essere conoscenza del fatto che la domestica non avesse le carte in regola al momento dell'assunzione. Quando ha saputo che non aveva il permesso legale di lavorare negli Usa "l'ha immediatamente licenziate e le ha offerto aiuto oper legalizzare la sua posizione". "Abbiamo regolarmente rimborsato le tasse e lo stato della California e presentato tutta la documentazione" ha aggiunto. Secondo l'Huffington Post, la donna non ha voluto l'aiuto del suo ex datore di lavoro nel timore di essere deportata.

Ieri sono circolate voci insistenti che Pudzer starebbe per ritirare la sua candidatura, dopo le nuove rivelazioni e i numerosi inciampi che ha incontrato in Senato, ma sia la Casa Bianca sia i repubblicani al Senato hanno negato recisamente. L'imprenditore non è ancora riuscito a svincolarsi dai suoi interessi in CKE Restaurants, la società che comprende le catene di fast food Hardee's e Carl's Jr. L'Ufficio per l'etica di governo sta ancora esaminando la sua posizione finanziaria e non è stata ancora fissata una data per la sua audizione.

Due dei candidati di Bill Clinton a ministro della Giustizia si ritirarono dopo che emerse che avevano assunto babysitter illegali, ma per i repubblicani gli standard per i candidati scelti daTrump sono diversi.