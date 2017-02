Usa, direttore centro Anna Frank: Trump licenzi Steve Bannon

Roma, 22 feb. (askanews) - La condanna dell'antisemitismo espressa dal presidente Usa Donald Trump durante una vista al National Museum of African American History and Culture a Washington non è sufficiente, dice il direttore del Centro Anna Frank Steven Goldstein. In un'intervista alla Cnn Goldstein chiede al presidente di passare dalle parole ai fatti e, per esempio, di liberarsi della sua 'eminenza grigia' Steve Bannon, un notorio antisemita.

"Per prima cosa voglio che il presidente licenzi Steve Bannon. In secondo luogo chiedo che il presidente tenta un discorso sull'antisemitismo, e si rivolga direttamente a chi è responsabile dell'antisemitismo nella sua amministrazione".

Quella di Goldstein è la reazione, durissima, alle affermazioni del portavoce della Casa Bianca Sean Spicer che ieri ha detto che Trump ha condannato l'antisemitismo a più riprese. Una falsità, dice Goldesten. "Trump non l'ha mai condannato sinora. Guardate solo a quanto accaduto nel fine settimana. 170 assalti a tombe di ebrei. Dieci attacchi a centri comunitari ebraici. Dov'era il presidente? Il suo silenzio è stato assordante....il presidente e il suo braccio destro Steve Bannon, un noto antisemita - non hanno fatto nulla....".

Ieri Trump ha affermato. "Le minacce antisemite che minacciano la comunità ebraica ...Sono orribili e ci ricordano che molto deve essere ancora fatto per sradicare odio e pregiudizio". Ma per Goldstein sono solo parole: "Ha forse annunciato che sta per licenziare Bannon?" ha chiesto.