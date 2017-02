Usa, diga di Oroville rischia di crollare, via 130mila persone

Roma 13 feb. (askanews) - La diga californiana di Oroville, la più alta degli Stati Uniti, ha problemi strutturali e le autorità hanno ordinato lo sgombero di 130mila persone, residenti nell'area immediatamente a valle.

Il livello dell'acqua nell'invaso è infatti salito notevolmente a causa delle forti piogge e delle nevicate dopo anni di siccità e per la prima volta in cinquant'anni le autorità sono state costrette ad aprire le paratoie per cercare di svuotare il lago, al ritmo di 2.830 metri cubi d'acqua al secondo.

Come spiega il sito della Bbc tuttavia i tecnici si sono accorti tuttavia della mancanza di alcuni blocchi dio cemento dalla parte della diga, che rischia in alcuni punti il cedimento strutturale.

(fonte Afp)