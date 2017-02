Usa, continua la corsa contro il tempo per la diga di Oroville

New York, 13 feb. (askanews) - In California è corsa contro il tempo per riparare la diga di Oroville, a nord di San Francisco, dove i danni a uno dei due canali di scolo sono tali da far temere un cedimento, e al momento sono state evacuate 188.000 persone. Secondo i meteorologi interpellati dal Los Angeles Times, per le giornate di oggi e di domani non sono previste perturbazioni, ma già da mercoledì potrebbero tornare le piogge, per poi proseguire nel weekend.

Tanta pioggia in quella zona della California non si vedeva da anni, e la perdita, se non fermata, potrebbe causare un'inondazione di proporzioni devastanti. Mentre il governatore della California, il democratico Jerry Brown, ha dichiarato lo stato d'emergenza e autorità lavorano incessantemente per cercare di diminuire la pressione sul canale di scolo secondario (quello che rischia di cedere), le prime serie riparazioni dovrebbero partire oggi. E, secondo l'L.A. Times, i costi dovrebbero toccare i 200 milioni di dollari.

Nel frattempo, centinaia di persone stanno offrendo aiuto e ospitalità agli evacuati. Su Facebook, chi è in grado di dare aiuto o riparo agli sfollati può lasciare un messaggio sulla pagina "Oroville Dam Evacuation Help". Creata da un utente californiano, al momento in cui scriviamo è a quota 3.639 follower.