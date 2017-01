Usa, condannato a morte suprematista Roof per strage di Charleston

Charleston, 11 gen. (askanews) - L'autore della strage nella chiesa metodista di Charleston, dove morirono nove fedeli di colore, è stato condannato a morte. Un tribunale Usa ha deciso che Dylann Roof, che si definisce un suprematista bianco, dovrà essere giustiziato per i nove omicidi del giugno 2015 che scioccarono il paese.

Il 22enne era stato arrestato il mese scorso per 33 capi d'accusa tra cui crimini d'odio. Il simpatizzante del Ku Klux Klan era stato appena accolto in una riunione di studio sulla Bibbia quando aveva aperto il fuoco uccidendo nove persone tra i 26 e gli 87 anni.

Roof è rimasto quasi impassibile alla lettura del verdetto unanime tranne per qualche accenno di sorriso. "Sento ancora come se dovessi farlo", ha dichiarato Roof a proposito della strage. Il 22enne si è difeso da solo, non ha chiamato nessun testimone a sua difesa e non ha presentato prove per dimostrare la sua innocenza o influenzare la giuria.

Durante la prima parte del processo Roof non ha mostrato alcun segno di rimorso: "Qualcuno doveva fare qualcosa perché i neri uccidono i bianchi ogni giorno", aveva detto nella confessione a un agente del Fbi. In una nota scritta in carcere e che era stata sequestrata aveva scritto di "non essere dispiaciuto".

