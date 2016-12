New York, 29 dic. (askanews) - Il cessate-il-fuoco annunciato dalla Russia e concordato in Siria tra il regime di Bashar al-Assad e gruppi dell'opposizione è visto dagli Stati Uniti come uno "sviluppo positivo" che si spera possa portare a rinnovati negoziati sul futuro politico di una nazione messa in ginocchio da una crisi scoppiata nel 2011 e trasformatasi in una guerra pesante.

"Speriamo che sia implementato pienamente e rispettato da tutte le parti", ha detto Mark Toner, portavoce del dipartimento di Stato sottolineando come Washington non abbia partecipato alle trattative che hanno portato alla tregua.

"Ogni sforzo volto a fermare la violenza, a salvare le vite e a creare le condizioni per rinnovati negoziati politici produttivi è il benvenuto", ha aggiunto Toner.