Usa, bufera di neve sul Nordest. Scuole chiuse a New York

New York, 9 feb. (askanews) - Il Nordest degli Stati Uniti è colpito da una bufera di neve, con alcune aree in cui si attendono più di trenta centimetri. Anche a New York si attendono pochi centimetri di depositi, facendo riferimento ai dati del National Weather Service.

Ma oltre alla neve i forti venti stanno caratterizzando questa tempesta: ieri sera il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha emesso un'ordinanza con cui ha stabilito la chiusura di tutte le scuole e uffici pubblici. La maggior parte delle aziende hanno deciso di lavorare e il traffico nella metropoli americana prosegue con qualche rallentamento ma senza alcun problema: le strade e il marciapiedi sono puliti.

De Blasio ha commentato la decisione di chiudere le scuole sostenendo che l'intensità della nevicata avrebbe potuto causare accumuli veloci sulle strade paralizzando il traffico e rendendo difficili e pericolosi gli spostamenti. Intanto in città sono in azione 689 spargisale e 2.400 persone con turni di 12 ore ciascuno.

Facendo poi il conto dei voli cancellati, per ora sono più di 600 in partenza da Newark Liberty e LaGuardia, mentre sono 500 le partenze bloccate al John F. Kennedy. Tuttavia c'è da dire che quest'anno la neve è stata clemente con New York: a Central Park in totale sono caduti 27 centimetri contro i 71 dell'inverno precedente. Infine anche l'area e la città di Boston sono colpite dalla bufera.