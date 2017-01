Usa, Bill e Hillary Clinton presenti al giuramento di Trump

New York, 3 gen. (askanews) - Nonostante l'amara sconfitta alle elezioni presidenziali americane dello scorso 8 novembre, Hillary Clinton parteciperà alla cerimonia per il giuramento del vincitore Donald Trump. L'ex candidata democratica alla Casa Bianca prenderà parte alle celebrazioni del 20 gennaio prossimo insieme al marito ed ex Commander in chief Bill.

Per l'ex segretario di Stato sarà un ritorno sulla scena pubblica dopo un periodo lontano dai riflettori: la sua prima apparizione fu all'indomani delle elezioni, la seconda il 16 novembre a una serata di gala del Children's Defense Fund e la terza all'inizio del mese scorso al Congresso Usa per la presentazione del ritratto di Harry Reid, senatore della minoranza democratica al Senato che l'8 dicembre aveva annunciato il suo ritiro prossimo dalla politica.

Clinton e Trump si sono scambiati insulti durante una campagna elettorale tra le più combattute della storia Usa. Colei che aspirava a diventare la prima donna presidente in Usa aveva sostenuto che il miliardario di New York non aveva il temperamento adatto per essere l'inquilino della Casa Bianca; dal canto sui il magnate del real estate aveva costantemente definito Clinton come "corrotta" e priva di "stamina" ossia la forza per essere il leader della prima economia al mondo.