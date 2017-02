Usa, amico di Trump contro Priebus: serve altro capo di gabinetto

New York, 13 feb. (askanews) - L'esperienza di Reince Priebus come capo di gabinetto di Donald Trump potrebbe concludersi presto. Si tratta di un'opinione che si sta diffondendo tra i media americani, sostenuta anche dal grande potere ottenuto alla Casa Bianca dal superconsigliere Steve Bannon, figura estremista e fortemente anti-establishment; il contrario di Priebus, che nel partito è cresciuto, fino a diventare il presidente del Comitato nazionale repubblicano, l'organo di comando.

Secondo un amico fidato del presidente, che ha parlato con un giornalista del Washington Post, Trump dovrebbe cambiare il capo di gabinetto. "Molte persone stanno dicendo 'Donald ha dei problemi' e credo che lui abbia capito che debba fare dei cambiamenti, andando avanti" ha detto Christopher Ruddy, che prima di concedere l'intervista ha avuto un colloquio privato con Trump.

Rudy ha poi spiegato le sue critiche a Priebus: "Per me Reince è il problema. Sulla carta poteva essere bravo come capo di gabinetto - e Donald si fidava di lui - ma è piuttosto chiaro che non è preparato. Non sa come funzionino le agenzie federali o la comunicazione". Ruddy ha specificato di aver espresso solo opinioni personali e non quelle del presidente e di non avere intenzione di rivelare quello che Trump gli ha detto su Priebus.