Usa, allarme su taglio voluto da Trump a fondi associazioni aborto

Roma, 14 feb. (askanews) - La "global gag rule" imposta da Donald Trump, quella che blocca i finanziamenti statunitensi a qualunque organizzazione coinvolta nella pratica o nella consulenza sull'aborto all'estero, potrebbe avere un impatto su milioni di donne e bambini, mettendo in pericolo la loro vita e quella dei loro figli. E' il monito - riporta il Guardian - lanciato da Bill e Melinda Gates.

Le modifiche dovrebbe portare a un taglio nei finanziamenti, da parte del principale donatore mondiale, ai programmi di pianificazione familiare e di assistenza alle donne nei Paesi in via di sviluppo. Tutto questo, ha spiegato il deus-ex-machina di Microsoft, potrebbe "creare un vuoto che persino una fondazione come la nostra potrebbe non colmare".

Gates e sua moglie sono usciti allo scoperto dopo aver pubblicato una lettera indirizzata a Warren Buffett, l'imprenditore che dieci anni fa investì un'ingente parte della sua fortuna nella fondazione della coppia, che ha come missione quella di salvare le vite dei bambini. Dare poteri a donne e ragazze, ha spiegato la coppia, è centrale per questo obiettivo.

Trump ha firmato un ordine esecutivo che ripristina la Mexico City policy, nota anche come global gag rule, nel suo primo giorno completo di lavoro. I presidenti repubblicani, da Ronald Reagan nel 1984 in poi, hanno imposto la politica, mentre i loro omologhi democratici l'hanno revocata.