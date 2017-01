Roma, 21 gen. (askanews) - Dopo il giuramento, a Donald Trump è toccato sottoporsi a un altro seguitissimo e obbligatorio rituale della presidenza Usa: aprire le danze al ballo ufficiale. Il commander in chief nuovo di zecca insieme alla First Lady Melania è arrivato al Liberty Ball poco dopo le 21 locali, le tre di notte italiane, ha fatto un discorsetto a braccio ringraziando i suoi sostenitori e ripetendo lo slogan "make America great again", accompagnato da Melania, in un abito a colonna color panna senza spalline con volant a cascata e spacco sulla parte anteriore, firmato dal couturier francese Hervé Pierre.

Poi la coppia si è lanciata nelle danze, sulle note di "My Way", leggendario brano di Frank Sinatra reinterpretato da un trio jazz. I Trump non hanno dato prova di grande abilità nel ballo, limitandosi a ondeggiare fianco a fianco, lui corpulento, lei sottile, mentre lui alzava i pollici, salutava il pubblico e a un certo punto si è messo a cantare il ritornello. Trump ha detto qualcosa alla moglie, che gli si è avvicinata guancia a guancia.

Poi sono scesi in pista i Pence, il vice presidente Mike e la moglie Karen, e hanno cominciato a ballare un passo doppio a un ritmo completamente diverso dalla coppia presidenziale. L'entrata in scena dei Pence non ha fatto che rafforzare l'impressione che i Trump fossero decisamente legnosi. Quindi sono saliti sul palco anche i figli di Trump e dei Pence, con i rispettivi partner: alla fine della canzone nove coppie volteggiavano sul palco, prima di partire alla volta del Freedom Ball, dove hanno ripetuto la stessa danza.

Nel passato i presidenti hanno avuto fino a dieci balli inaugurali ufficiali. Trump è stato particolarmente parco con tre soli balli. Gli eventi ospitano di solito star della musica, ma il momento più seguito è sempre il debutto della "first couple" per l'apertura delle danze, con un'attenzione particolare al vestito della "first lady". Tradizionalmente l'abito viene poi donato al National Museum of American History.

Le impressioni che i presidenti fanno sul pubblico ai balli inaugurali ispirano spesso la percezione pubblica delle presidenza. Il presidente George W. Bush nel 2001 scherzando si mise a guardare l'orologio durante il ballo inaugurale del 2001. Le immagini del primo ballo degli Obama divennero leggendarie, a sottolineare il carattere storico della presidenza; la megastar Beyoncé cantò il classico romantico rhythm & blues di Etta James "At Last" mentre sotto i suoi occhi Obama e Michelle si esibivano nel loro primo ballo. Trump prima di sottoporsi al rituale presidenziale si è impossessato di un microfono al Liberty Ball e ha indicato la banda militare che si esibiva in quel momento dicendo "questa è quello che chiamo un grande talento".