Usa, ai Grammy Awards i rapper contro Trump: Resistete!

Los Angeles, 13 feb. (askanews) - Rapper contro Donald Trump ai Grammy Awards: approfittando della cerimonia per la consegna degli 'Oscar della musica', che ha visto trionfare Adele, gruppi leggendari come A Tribe Called Quest, cantanti di hip-hop sperimentale come Anderson Paak o ancora Busta Rhymes si sono lanciati in performance a sfondo politico, con allusioni al muro che il presidente americano vuole costruire alla frontiera con il Messico o al pericolo di nuovi conflitti.

Busta Rhymes ha definito Trump "agente arancione", in doppio riferimento al colore della capigliatura del presidente e alla devastazione causata da questa sostanza chimica durante la guerra in Vietnam. "Voglio ringraziare l'agente arancione, che continua a fare tutto il male che fai", ha dichiarato il rapper ricevendo il suo Grammy, esortando "tutti i popoli" ad unirsi, mentre alcuni artisti inscenavano il passaggio attraverso un muro e decine di persone passavano sulla scena con un velo sulla testa.

A Tribe Called Quest hanno concluso la loro performance al grido di "Resistete! Resistete!" dopo aver fatto alzare il pugno ad artisti neri, portando sulla scena agenti che evocavano la polizia nazista. (con fonte afp)