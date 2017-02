Usa, 100.000 visti revocati dopo blocco Trump contro 7 Paesi

New York, 3 feb. (askanews) - Oltre 100.000 visti sono stati revocati, come risultato del divieto d'ingresso negli Stati Uniti voluto dal presidente Donald Trump, riservato a sette Paesi a maggioranza musulmana e valido per 90 giorni (per alcuni di questi Paesi, la durata potrebbe essere a tempo indeterminato, ha detto il governo).

Il dato - fornito dal dipartimento di Giustizia - è emerso in un tribunale federale di Alexandria, durante un'udienza relativa al caso di due fratelli yemeniti (lo Yemen è uno dei sette Paesi colpiti dal divieto), arrivati sabato scorso al Dulles International Airport, in Virginia, e subito messi a bordo di un volo per l'Etiopia.