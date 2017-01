Un mistero degno di Sherlock: chi ha svelato finale di serie Bbc?

Mosca, 16 gen. (askanews) - La tv di Stato russa ha accusato non meglio precisati hacker di aver messo in rete un giorno prima della messa in onda ufficiale "The Final Problem", l'ultima puntata della serie di culto della BBC Sherlock. Il Canale uno russo avrebbe dovuto trasmettere il finale della quarta serie delle avventure del detective più famoso al mondo, interpretato da Benedict Cumberbatch, a partire dalla mezzanotte di Mosca, le 22 in Italia, in contemporanea con la Gran Bretagna. Ma l'intera puntata doppiata professionalmente in russo è stata messa online sabato e copiata da numerosi siti.

"In base ai primi esiti, la causa è stata un attacco hacker" ha detto la portavoce di Canale uno Larisa Krymova, aggiungendo che la rete "é stata in stretto contatto con la Bbc dal momento in cui ha appreso delle fuga e sta svolgendo un'inchiesta per identificare la fonte del materiale pubblicato su internet". Canale uno "sarà pronta a condividere ogni informazione sull'incidente con i colleghi quando l'inchiesta sarà completata" ha aggiunto Krymova.

Ieri la BBC ha annunciato di aver "preso molto sul serio" la vicenda, aprendo un'inchiesta formale sull'episodio: il Telegraph cita un fonte dell'azienda televisiva pubblica britannica che descrive l'accaduto come "più di un incidente". L'Independent sottolinea che l'episodio pubblicato in rete porta il logo dell tv pubblica russa e ricorda che il Cremlino di recente non ha gradito l'ampliamento dei contenuti in russo della Bbc World Service. Inoltre, scrive il quotidiano britannico, Mosca ha minacciato di congelare i conti della BBC in Russia e di deferire Londra alle autorità di sorveglianza dopo che la Royal Bank of Scotland ha annunciato che pensava di chiudere i conti della tv statale russa Russia Today.

Sue Vertue, produttrice della serie che è uno dei maggiori successi internazionali della tv pubblica britannica, ha segnalato sabato su Twitter: "la versione russa di Sherlock The Final Problem è stata messa online illegalmente. Per favore non condividetela".

La piattaforma social più nota di Russia, VK.com, ha replicato a una serie di post nel weekend sul finale di Sherlock aggiungendo un allerta automatico "Spoilers: Sherlock" a tutti i messaggi che menzionavano la serie. Su Twitter in russo, nel fine settimana si sono susseguiti gli hashtag e le battute sullo show. "Quel momento in cui i russi hanno visto il vostro show prima di voi" ha scritto l'utente Twitter @zaz1995. L'account ufficiale del premier Dmitry Medvedev ha esibito il suo primo "like" di sempre a uno commento sulla puntata. La storia d'amore dei russi con Sherlock Holmes è nata in epoca sovietica, quando negli anni Ottanta fu trasmessa alla tv dell'Urss una serie filmata in Lettonia, che ancora oggi è molto popolare.

