Un anno fa l'incontro tra il Papa e Kirill a Cuba. Avdeev: caduto il tabù ora è vero dialogo

Roma, 11 feb. (askanews) - C'è un gran traffico da mesi tra Vaticano e Mosca. E ad un anno dallo storico incontro tra Papa Francesco e il Patriarca di Mosca e Tutte le Russie Kirill, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede, Alexandr Avdeev, è convinto che presto " sarà una consuetudine". Il dialogo diretto tra i capi delle due chiese è partito, "il tabù è stato rotto" con quell'abbraccio il 12 febbraio 2016. E se nessuno ancora fa ipotesi precise per un nuovo faccia a faccia e tantomeno per una visita del Pontefice a Mosca, tra chiesa ortodossa e chiesa cattolica ora c'è una "visibile atmosfera di cooperazione" e le delegazioni russe inviate sono di casa attorno a San Pietro e, dall'altra parte, a Mosca: "Quest'anno abbiamo dato un 20-30% di visti in più rispetto agli anni scorsi".

"Spetta alle chiese decidere date per nuovi eventuali incontri", ha spiegato Avdeev, diplomatico di lungo corso, ma "il problema è stato sbloccato, incontrarsi non è più un tabù, credo che i leader delle due chiese debbano riflettere assieme e più a lungo di qualche ora", come accaduto a Cuba. "Suppongo che diventerà una cosa regolare". Quanto a una visita del Papa a Mosca, certo, il più grosso ostacolo è stato rimosso con la condanna da parte di Francesco del proselitismo, ma "è una prospettiva che esige anni di preparazione".

Intanto si organizzano visite, seminari, conferenze, esposizioni. A Mosca sono stati appena prorogati i tempi di apertura della mostra "Roma Aeterna, capolavori della pinacoteca vaticana. Bellini, Raffaello, Caravaggio" alla Galleria Tretyakov, visitata anche dal presidente Vladimir Putin. E a fine anno, o inizio 2018, ai Musei Vaticani approderanno i capolavori dell'arte russa di soggetto biblico della Tretyakov.

L'auspicio è che il dialogo interconfessionale, dopo lo scatto in avanti impensabile sino a poco tempo prima, porti adesso altri frutti concreti. A far decidere i leader delle due chiese a incontrarsi, evidenzia l'ambasciatore, ha contribuito molto la situazione drammatica in Medio Oriente, dove l'avanzata del terrorismo minacciava la vita di milioni e milioni di cristiani. "Dodici mesi prima dell'incontro a Cuba in Siria e Iraq venivano uccisi ogni giorno 300-350 cristiani, solo per il fatto di riconoscersi in questa fede, indipendentemente dall'essere ortodossi, cattolici. Era minacciata la stessa storia del Medio Oriente, incentrata sul fatto che lì nacque Cristo". E allora Francesco e Kirill "saggiamente, hanno messo da parte ogni contrasto dottrinale e si sono incontrati, con l'obiettivo di salvare vite umane in Medio Oriente, lanciando un appello a tutta l'umanità, affinchè fosse fermato questo genocidio".

Ci sono altri argomenti che vedono convergere i timori della chiesa russa e di quella cattolica, ad esempio "il fenomeno della disgregazione della famiglia, la constatazione che lo Stato non aiuta a consolidare il nucleo familiare". E, allargando il campo della riflessione, c'è la fase delicata e preoccupante che vede in ascesa i movimenti populistici, "spesso primitivi", ma comunque "figli di un neo-liberalismo" che va ben distinto dal liberalismo e che è stato imposto con molta forza "un po' come da noi avvenne con il bolscevismo". Tra le vittime di questa "globalizzazione selvaggia" c'è l'identità culturale e in fin dei conti ci sono gli interessi nazionali: in Europa, dove "è finita l'epoca propositiva", questi sono spesso dimenticati: "non si può certo paragonare la sensibilità per l'area mediterranea che ha l'Italia con quella dei Paesi dei Nord", fa notare l'ambasciatore. Che sulla questione dei migranti è d'accordo con il Papa quando sostiene che "bisogna assicurare ai Paesi d'origine le condizioni necessarie a non spingere la gente a emigrare. Le ondate migratorie sono provocate da povertà terrorismo. Oppure da azioni stupide, come quello che abbiamo visto in Libia"

Ex ministro della Cultura, alla richiesta di consigliare pochi ma "imprescindibili" libri russi , che tutti i giovani italiani dovrebbero leggere, Avdeev decide di limitare la scelta al Ventesimo secolo: Il Placido Don di Michial Solochov , Il Maestro e Margherita di Michail Bulgakov, Vita e Destino di Vasilij Grossman e il Dottor Zhivago di Pasternak. Poi aggiunge: "e tutto Solzhenytsin".