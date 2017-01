Per affrontare la crisi dei migranti

Roma, 25 gen. (askanews) - L'Unione europea ha dato oggi il via libera per una proroga di tre mesi ai controlli alle frontiere nell'ambito delle misure per affrontare la crisi dei migranti.

"Significativi progressi sono stati fatti per eliminare i controlli interni, ma noi abbiamo bisogno di consolidarli ulteriormente", ha spiegato in un comunicato il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans.

(Fonte Afp)