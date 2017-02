Ue, Juncker pronto a sbattere porta se Europa non sarà ambiziosa

Roma, 20 feb. (askanews) - Jean Claude Juncker è a un bivio. Il presidente della Commissione europea vuole "riuscire a dare la propria impronta" a un'Europa ambiziosa e si rifiuta di "gestire il declino europeo" del dopo-Brexit. Per questa ragione - scrive oggi il corrispondente da Bruxelles di Repubblica citando fonti autorevoli - Juncker sarebbe pronto a mettere sul piatto le dimissioni se il suo Libro Bianco, cioè il progetto di rilancio dell'integrazione europea post Brexit, non sarà pubblicato come previsto l'8 marzo, ma rinviato a dopo i festeggiamenti per il 60esimo anniversario del Trattato di Roma (il 25 marzo).

Juncker - scrive Repubblica - ha lavorato al Libro Bianco con grande passione, "puntando alla realizzazione di una vera Europa politica e sociale e con l'ambizione di farlo diventare l'ossatura della Dichiarazione di Roma con la quale i leader tracceranno la rotta futura dell'Unione". Ma molte capitali, adesso alle prese con appuntamenti elettorali nazionali, preferirebbero che il testo rimanesse ancora un po' nel cassetto.

Cruciale sarà l'incontro, mercoledì a Berlino, tra Juncker e Angela Merkel. Anche la cancelleria tedesca potrebbe voler evitare "di accendere un dibattito domestico sull'Europa o dividere i Ventisette minando la sua leadership continentale". Se la Cancelliera - conclude Repubblica - gli chiederà di rinviare il Libro bianco a dopo Roma, rendendolo ininfluente, allora l'ex premier lussemburghese sarà chiamato alla più difficile delle decisioni.

In caso di dimissioni - che verosimilmente saranno formalizzate solo dopo il vertice di Roma - il nuovo presidente della Commissione sarà nominato a maggioranza qualificata dai leader il 5 e 6 aprile, data di un vertice straordinario sulla Brexit. Al momento sono in corsa i vicepresidenti, il popolare finlandese Jyrki Katainen favorito rispetto al socialista olandese Frans Timmermans.