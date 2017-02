Ue, domani il "Libro Bianco" della Commissione sul futuro a 27

Bruxelles, 28 feb. (askanews) - La Commissione europea pubblicherà domani alle 15 il suo atteso "Libro Bianco" sul futuro dell'Europa a 27 Stati membri, dopo la Brexit. Secondo fonti comunitarie, il Libro Bianco conterrà una mezza dozzina di opzioni (molto probabilmente cinque) sulle diverse strade che i Ventisette potrebbero prendere per continuare (accelerare o frenando, o cambiando destinazione) il cammino dell'integrazione europea, con i possibili scenari, su come l'Europa potrebbe essere fra 15 anni, in conseguenza delle scelte fatte oggi.

Il Libro bianco, che domani, contemporaneamente alla pubblicazione, sarà presentato dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker alla "mini plenaria" di Bruxelles del Parlamento europeo, sarà "l'atto di nascita dell'Unione a Ventisette", ha affermato oggi una fonte dell'Esecutivo comunitario.

L'annuncio dell'intenzione di presentare questo documento sul futuro dell'Ue a 27 era stato dato da Juncker per la prima volta durante il suo discorso "sullo stato dell'Unione", il 14 settembre scorso a Strasburgo. L'iniziativa del Libro Bianco era stata prospettata in vista della celebrazione a Roma, il prossimo 25 marzo, del 60esimo anniversario del Trattato del 1957, atto di nascita della Cee. Ma la Commissione ha anticipato la presentazione del documento rispetto alle attese iniziali, in modo da arrivare al vertice straordinario dei capi di Stato e di governo nella capitale italiana, il 25 marzo, con la discussione già avviata.

La Commissione vuole evidentemente scongiurare il rischio che il Libro Bianco possa essere eclissato dalle notizie sul summit e dalla "dichiarazione di Roma" dei leader dei Ventisette, a cui stanno lavorando il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, il premier italiano Paolo Gentiloni, il premier maltese Joseph Muscat (alla presidenza semestrale di turno del Consiglio Ue) e lo stesso Juncker. Presentandolo ora, invece, è possibile che il Libro Bianco diventi una base di riferimento per quella dichiarazione, e forse anche per il successivo sviluppo del "rapporto di cinque presidenti" sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, che tornerà in discussione al Consiglio europeo di giugno.