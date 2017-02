Ue condanna legge che legalizza colonie, Mogherini: non applicarla

Bruxelles, 7 feb. (askanews) - L'Unione europea ha "esortato" Israele a non applicare la legge che legalizza in modo retroattivo la costruzione di alloggi per coloni ebraici su terreni di proprietà palestinese in Cisgiordania.

L'Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza dell'Ue, Federica Mogherini, ha chiesto a Israele di "non mettere in pratica" la norma votata ieri. "L'Unione europea condanna la recente adozione dei questa legge da parte della Knesset, che permette a Israele di appropriarsi di nuove terre palestinesi in Cisgiordania", ha dichiarato Mogherini in un comunicato.

La legge approvata ieri dalla Knesset rende legali 3.800 alloggi per coloni ebraici: i palestinesi proprietari dei terreni su cui sono stati costruiti potranno essere risarciti ma non potranno opporsi all'insediamento dei coloni, che vivranno in case di loro proprietà, ma su terreni che non posseggono. (con fonte afp)