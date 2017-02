Ucraina, Lavrov ad Alfano: da Kiev gravi violazioni tregua

Mosca, 3 feb. (askanews) - Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha denunciato gravi violazioni degli accordi di Minsk da parte di Kiev in una conversazione telefonica con il suo omologo italiano Angelino Alfano. "Lavrov ha attirato l'attenzione del suo interlocutore sul peggioramento della crisi in Donbass, e ha evidenziato le gravi violazioni degli obblighi contenuti negli accordi di Minsk che Kiev sta perpetrando", si legge in un comunicato del ministero degli esteri russo. I due secondo quanto comunicato in precedenza dalla Farnesina si dovrebbero vedere a Bonn il 16-17 febbraio, a margine del G20.

Per il ministro degli Esteri russo, non ci sono alternative agli accordi di Minsk per risolvere il conflitto in Ucraina. Le milizie in Donbas e le forze ucraine si accusano a vicenda di aver provocato nei giorni scorsi una escalation del conflitto con un pesante scontro a fuoco in diversi settori, in particolare, Avdeevka, una cittadina alla periferia di Donetsk. Oggi dall'UNHCR è giunto il primo bilancio delle violenze: Sette persone sono state uccise e 41 ferite in attacchi, dall'inasprirsi del conflitto nel Donbass.

Nella sua relazione del 1 ° febbraio, gli osservatori dell'Osce hanno avvertito della presenza di carri armati e lanciarazzi multipli nelle zone sotto il controllo del regime ucraino.