Tusk: non sostenibile flusso migranti da Libia verso Italia e Ue

Bruxelles, 2 feb. (askanews) - "Non è sostenibile" il flusso di migranti che dalla Libia arrivano in Europa lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, al termine del suo incontro a Bruxelles con il primo ministro libico Fayez al-Sarraj.

Domani, al vertice informale dei capi di Stato e di governo dell'Ue a Malta, "proporremo misure operative per rafforzare il nostro lavoro e gestire meglio le rotte migratorie. L'Europa ha dimostrato di essere in grado di chiudere le rotte dell'immigrazione illegale, come ha fatto nel Mediterraneo Orientale. Abbiamo discusso di questo esempio: ora è tempo di chiudere la rotta dalla Libia all'Italia", ha aggiunto Tusk.

"Ne ho parlato a lungo con il primo ministro italiano Paolo Gentiloni", ha riferito il presidente del Consiglio europeo, osservando che si tratta di un obiettivo "alla nostra portata". Ma, ha concluso, "quello di cui abbiamo bisogno è la piena determinazione a farlo".