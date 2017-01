Turchia, vicepremier: intelligence straniera dietro attacco Reina

Kurtulmus: attentatore non può aver agito senza sostegno

Roma, 5 gen. (askanews) - Per il vicepremier turco Numan Kurtulmus "i servizi di intelligence stranieri" potrebbero essere dietro all'attentato di Capodanno al club Reina di Istanbul in cui sono morte 39 persone, per la maggior parte stranieri. La tesi del vicepremier si fonda sulla "professionalità" impiegata dall'attentatore nel condurre l'attacco, scrive Hurriyet che ha raccolto le dichiarazioni di Kurtulmus.

"La mia opinione è che impossibile che l'attentatore abbia portato un attacco del genere senza alcun supporto. Sembra una cosa da servizi segreti. Stiamo valutando tutti gli elementi", ha dichiarato senza aggiungere dettagli su quali servizi potrebbero essere coinvolti.