Turchia, Istanbul per terzo giorno sotto neve: disagi ai trasporti

Istanbul, 9 gen. (askanews) - Per il terzo giorno consecutivo uno spesso mantello di neve ricopre Istanbul, dove sono state annullate centinaia di voli e gli spostamenti sono complicatissimi per migliaia di viaggiatori.

La compagnia di bandiera, la Turkish Airlines, è stata costretta a cancellare 277 voli in partenza dalla metropoli turca, secondo l'agenzia di stampa filogovernativa Anadolu; nel fine settimana ne erano stati già cancellati più di 600. Oltre 10mila viaggiatori che non sono riusciti a raggiungere Istanbul sono stati sistemati in albergo, come del resto altri 5mila bloccati in città. Lo ha annunciato su Twitter il direttore generale della Turkish Airlines, Bilal Eksi. "Lavoriamo per fare in modo che i nostri passeggeri non soffrano in queste difficili condizioni", ha aggiunto a seguito delle reazioni sui social network dei viaggiatori esasperati. Eksi ha chiarito che oggi dall'aeroporto Ataturk sono programmati in partenza 292 voli, rispetto ai 171 del giorno precedente. La normale attività prevede circa 1.500 atterraggi e decolli giornalieri da questo scalo.

Il traffico sul Bosforo è stato di nuovo completamente interrotto dalla guardia costiera, malgrado la ripresa di ieri, per la scarsa visibilità. La compagnia comunale che garantisce i servizi via traghetto che collegano le sponde asiatiche con quelle europee di Istanbul ha bloccato le traversate per oggi, per scongiurare il rischio incidenti.

Numerose scuole - ha annunciato il governatore di Istanbul, Vasip Sahin, su Twitter - sono inoltre state chiuse. Nella stessa città, il comune di Istanbul ha impiegato 1.300 veicoli e circa 7.000 dipendenti per liberare le strade. Metro e tram sono rimasti attivi nella notte per consentire agli abitanti di spostarsi malgrado la tempesta.

(fonte AFP)