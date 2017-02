Turchia, esercito autorizza il velo islamico per donne ufficiali

Ankara, 22 feb. (askanews) - L'esercito turco ha revocato il divieto di indossare il velo islamico per le donne ufficiali in servizio. Lo riferiscono i media turchi. Già lo scorso novembre il velo - negli ultimi anni gradualmente sdoganato nelle istituzioni turche per volere del presidente islamico Recep Tayyip Erdogan - era stato autorizzato per il personale civile in servizio nell'esercito.

La revoca del bando al velo islamico per gli ufficiali donna in Turchia ha un enorme valore simbolico e politico, dato il ruolo di 'custode dello Stato laico' affidato all'esercito dal fondatore della Repubblica turca Mustafa Kemal Ataturk.

La disposizione, ordinata dal ministero della Difesa, entrerà in vigore con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Non è chiaro se anche le donne impiegate in missioni di combattimento potranno indossare il velo, cosa che potranno fare di certo invece le allieve ufficiali.

Il partito islamico-moderato Giustizia e Sviluppo, di cui Erdogan è fondatore, ha a lungo promosso la liberalizzazione dell'uso dello hijab, il velo che copre solamente il capo: nel 2010 è stato sdoganato per i campus universitari, nel 2013 il via libera per le impiegate nelle istituzioni statali, poi nel 2014 nelle scuole superiori. Lo scorso agosto è stato permesso di indossare il velo islamico alle poliziotte. (con fonte afp)