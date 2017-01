Turchia, domani al via la seconda lettura della riforma presidenziale

Istanbul, 17 gen. (askanews) - Al via domani la seconda lettura, della controversa proposta di riforma costituzionale in senso presidenziale voluta dal capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan.

Si voteranno di nuovo gli articoli quindi si prevedono tre giorni prima dell'esito, sempre che i deputati non si riuniscano ad oltranza per accorciare i tempi.

Il Partito della giustizia e dello sviluppo (AKP), con l'avvallo del partito nazionalista MHP, mira ad abolire il sistema parlamentare, introducendo un sistema presidenziale sui generis dove tutto il potere risulterà concentrato nelle mani del presidente della Repubblica, che sarà anche leader di partito. Se la proposta otterrà almeno 330 voti (i tre quinti del numero complessivo dei seggi parlamentari) anche in seconda lettura, come è probabile, la riforma sarà sottoposta ad un referendum. E nel caso in cui la riforma ottenga più del 50% del voto popolare si darà avvio alla creazione di un assetto politico e istituzionale che ribalterà completamente la tradizione statuale della Turchia repubblicana.

Una rivoluzione da tempo voluta da Erdogan, che sulla scia del fallito golpe del 15 luglio ora è pronto ad andare all'incasso.

I SUPER-POTERI DEL PRESIDENTE

Al cento del sistema prospettato si trova la figura del presidente, cui vengono attribuiti dei super-poteri che gli permettono di accentrare il potere legislativo, esecutivo e giudiziario nelle proprie mani. Viene infatti abolita la figura del premier e del consiglio dei ministri, mentre al presidente viene assegnato il potere di nominare i ministri e i propri vice.

Il Parlamento assume un ruolo essenzialmente strumentale alle decisioni del presidente, che può decidere di scioglierlo come pure di rinnovarne la composizione. Anche la lista dei deputati viene preparata dal presidente, rendendone più certo il controllo sulla maggioranza parlamentare rappresentata dal proprio partito. Ma il capo di Stato assume anche il potere di emanare leggi su tutte le questioni riguardanti il potere esecutivo, come pure di dichiarare lo stato di emergenza e di emanare dei regolamenti emergenziali.

I super-poteri del presidente comprendono anche la facoltà di definire le politiche di sicurezza nazionale, di decidere il bilancio - incluse le politiche economiche da adottare, le scelte della Banca centrale - di definire tutta la struttura statale e i dirigenti dell'apparato burocratico.

Per quanto riguarda il potere giuridico, va aggiunto che la riforma attribuisce al presidente il diritto di nominare 5 dei 12 membri del Consiglio superiore della magistratura (HSYK), mentre altri 6 vengono scelti dal parlamento - dove, naturalmente, il partito del presidente detiene la maggioranza. Il ministro della Giustizia, a sua volta nominato dal presidente, ricopre anche la funzione di presidente del HSYK. Infine, anche 12 dei 15 membri della Corte costituzionale vengono eletti dal presidente, mentre i rimanenti 3 vengono scelti dal parlamento.

Il tutto in una prospettiva storica particolarmente lunga, che permette la rielezione del presidente per due volte consecutive per cinque anni. Con tale calcolo, Erdogan, la cui carica presidenziale attuale si conclude nel 2019, resterebbe alla guida del Paese fino al 2029. Tuttavia, nel caso il presidente decidesse di rinnovare le elezioni durante il suo secondo mandato, avrebbe la possibilità di candidarsi ancora per un'altra volta.

L'OPPOSIZIONE

"Come può assolvere una sola persona a tutte queste funzioni? Avete intenzione di far morire la persona eletta come presidente?" è stato l'ironico commento di Meral Aksener, politica che prima di essere radiata dal partito nazionalista MHP, aveva sfidato l'attuale leader Devlet Bahceli per la presidenza del partito. "Adottare un approccio ironico" è anche uno dei suggerimenti di Riza Turmen, ex giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). L'opposizione sta ragionando da tempo su come riuscire a informare l'opinione pubblica sul pericolo che sta correndo il futuro del Paese. Turmen, che descrive la concentrazione del potere nelle mani di un'unica persona come "dittatura" o "monarchia", sottolinea che una simile nuova costituzione prospetta ulteriori divisioni sul piano etnico e religioso. "Non è possibile fare una Costituzione senza permettere di partecipare a tutta la società", ha affermato Turmen al quotidiano Birgun. "Questa riforma è stata preparata a porte chiuse da un solo partito, senza consultarsi con nessuno. Oltretutto, è stata fatta durante uno Stato d'emergenza, in un momento che vede vietate riunioni e manifestazioni, i media sotto pressione e i giornalisti in prigione. È naturale che la società non sappia quello che sta accadendo".

Intanto i movimenti d'opposizione hanno iniziato a mobilitarsi per diffondere le ragioni del fronte del "no", a partire da un convegno organizzato dall' iniziativa "Democrazia prima di tutto" (Once Demokrasi Girisimi) dall'Associazione per la Costituzione (Anayasa Der) e numerose altre organizzazioni della società civile democratica a Istanbul. "È necessario che la popolazione sappia cosa porterà nelle loro vite un simile cambiamento", ha affermato Nesrin Nas dell'Iniziativa cittadina (Yurttas Girisimi) ed ex leader del partito di centro destra Anavatan. "Si vuole introdurre un cambiamento tale che andrà a modificare la vita dei loro figli, il loro futuro, il pane che mangiano a tavola e i canali che vedono alla televisione, le strade, le scuole, tutta la loro vita da cima a fondo". Mentre alcuni sindacati come la DISK hanno annunciato che stanno avviando una campagna per il no, pochi giorni fa ad Ankara, è stata diffusa la denuncia di 47 organizzazioni della società civile sottoscritta da Hakan Canduran, presidente dell'Ordine degli avvocati - che conta circa 14mila avvocati registrati. La lettura del testo da parte del gruppo davanti al parlamento è stata brutalmente impedita dalla polizia.

PROSPETTIVE

L'approvazione della riforma in seconda lettura, come già avvenuto nella prima, è considerata quasi certa. Sebbene nel corso del primo turno siano state registrate 14 defezioni (di cui 7 dichiaratamente dalle file dei nazionalisti del MHP) la coalizione AKP-MHP (rispettivamente, con 317 e 39 seggi) risulta godere di un margine di almeno 8 voti. Un vantaggio che porta gli osservatori ad escludere che la riforma possa essere bloccata in sede parlamentare.

Dopo i tre giorni previsti per la seconda lettura della riforma - e l'avvallo del presidente Erdogan - si tratterà di stabilire una data per il referendum, che verrà effettuato al più tardi il prossimo 16 aprile (le altre date considerate sono il 23 marzo e il 2 aprile). Il risultato del voto popolare si prospetta però meno certo, sebbene il premier Yildirim abbia affermato di "aspettarsi idealmente un'approvazione al 70%". Recenti sondaggi indicano che una buona parte dell'elettorato del MHP non è allineata con il leader Bahceli, così come il 20% degli elettori dell'AKP non risulterebbe a favore del nuovo sistema. "Voi pensate ad approvare la riforma in parlamento, io saprò strapparla dal mio popolo", ha affermato come tutta risposta Erdogan, che salvo colpi di scena inaspettati, inizierà presto a condurre la sua nuova campagna elettorale, supportato dal fedelissimo premier Binali Yildirim. E di certo, la situazione d'emergenza in cui si trova il Paese, i media censurati e i costanti arresti delle voci critiche giocano tutti a suo favore, anche se la partita non è ancora chiusa.