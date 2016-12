Tupolev russo precipitato, dal Mar Nero emergono rottami e contraddizioni

Mosca, 28 dic. (askanews) - É il giorno del ritrovamento della seconda scatola nera del Tu-154 del Ministero della Difesa russo, schiantatosi nella notte di Natale, e il quarto giorno che sul luogo dello schianto, il Mar Nero, continuano le ricerche. Ma quello che emerge da questa brutta tragedia sono anche evidenti contraddizioni fra le tre agenzie ufficiali, e di conseguenza, tra i media russi. Quello che coincide per ora sono i numeri delle 15 salme rinvenute, oltre a parti del corpo di quattro o cinque morti e diversi grandi frammenti del rivestimento del velivolo. In tutto 1,5 mila pezzi dell'aereo. I soccorritori descrivono un quadro agghiacciante: "Continuano salire in superficie resti umani; sono stati trovati alcuni frammenti dei cadaveri, di quattro o cinque persone", ha detto una fonte.

Dettagli che alimentano i dubbi su una possibile origine violenta dello schianto, mentre ieri sempre attraverso "fonti" è stato reso noto che non c'era nessuna traccia di esplosivo sui corpi delle vittime e sui rottami del Tupolev finora rinvenuti. Secondo il ministero della Difesa, l'aereo è scomparso dai radar circa tre minuti dall'inizio del volo. Il relitto è stato individuato sul fondo del mare a 1,7 chilometri dalla riva. L'attacco terroristico non è incluso tra le principali possibili cause, mentre si considerava innanzitutto un errore del pilota o o guasto tecnico del velivolo, ma anche l'ingresso nel motore di corpi estranei e carburante di scarsa qualità.

Altre indiscrezioni e contraddizioni sul rinvenimento e la decodifica delle scatole nere sono iniziate a filtrare da ieri. Anche in questo caso diffuse variamente, ma con poche, anzi quasi nulle conferme ufficiali. Secondo "fonti" citate da Interfax e dal sito Life.ru ieri sera, il registratore vocale ha fissato le ultime parole del comandante e del secondo pilota. Viene riportato un fitto scambio di battute con un paio di segnali acustici di pericolo, compreso il segnale di estrema vicinanza al suolo, in questo caso la superficie dell'acqua. Imprecazioni in riferimento ai flap bloccati durante la virata. E poi la tragica risposta: "Comandante, stiamo precipitando!"

E tuttavia non è chiaro quali scatole nere fossero state davvero portate ieri sera a riva, al momento della pubblicazione di tali indiscrezioni. Alle 20.30 russe di ieri, l'agenzia Ria Novosti batteva, citando "fonti delle strutture di sicurezza": due scatole nere, ossia il registratore dei dati di volo parametrici (Flight Data Recorder) e quelli vocali (Cockpit Voice Recorder) del Tu-154 sono stati localizzati, ma non ancora portati in superficie. Nel pomeriggio la stessa Ria Novosti aveva battuto che il principale registratore di volo parametrico (Flight Data Recorder) era stato trovato.

La Tass, come anche Ria questa mattina ha battuto il comunicato ufficiale del Ministero della Difesa che annunciava l'avvenuto ritrovamento di una "seconda scatola nera". E tuttavia a differenza di Ria, la Tass diceva che ieri era stato "il registratore vocale di cabina (Cockpit Voice Recorder)" ad essere stato già riportato in superficie e "consegnato al centro di ricerca delle Forze dell'aviazione russa presso Lubertsy, vicino a Mosca". Sorprende, e viene commentata su siti che orbitano attorno al settore aviazione, anche la notevole velocità tra il rinvenimento delle scatole nere e la diffusione attraverso "fonti" non meglio specificate, delle indiscrezioni sui contenuti degli stessi registratori. Quando poi ieri tutti gli esperti citati da Ria Novosti sembravano confermare che ci volesse almeno un giorno per la decodifica.

Già in prima battuta il ministero della Difesa ha escluso categoricamente l'ipotesi di un attentato terroristico, che però talora rispunta come un fantasma. Tutte le circostanze smentirebbero tale possibilità, persino lo scalo a Sochi, inizialmente previsto invece in un aeroporto militare. Ma proprio Sochi, alle porte del Caucaso, avrebbe potuto costituire una variabile imprevista, per quello che in genere sono questi voli militari verso la Siria, posti sotto controllo totale delle forze armate.

A bordo c'erano 92 persone: tra loro 65 artisti della Alexandrov, ensemble militare conosciuta in tutto il mondo come il coro dell'Armata Rossa, il loro direttore, il generale (e compositore) Valery Khalilov. E ancora Anton Gubankov, direttore delle attività culturali del ministero della Difesa russo, nonchè autore delle parole de "L'inno dei giusti", eseguito dal coro dell'Armata Rossa nel maggio 2014 in Crimea e considerato uno schiaffo all'Occidente che non riconobbe il referendum, per il passaggio alla Russia della penisola ucraina. A bordo c'era anche la bella Ralina Ghilmanova, solista dell'Armata rossa. Altri militari, nove giornalisti dei tre principali canali nazionali, e l'attivista sociale, filantropa Elizaveta Glinka, nota in Russia come Doktor Liza: fu lei qualche giorno prima della partenza ad annunciare che sarebbe andata in Siria. Gli aiuti umanitari che Glinka voleva portare alle istituzioni mediche di Aleppo sono state nel frattempo già state consegnate alla base aerea di Hmeymim (Latakia), secondo il ministro della Difesa della Federazione Russa Sergei Shoigu.